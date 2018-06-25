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أخبار محلية > شرطة عسير تطيح بزعيم العصابات الإثيوبية لترويج الأسلحة والمخدرات
25/06/2018   11:47 م

شرطة عسير تطيح بزعيم العصابات الإثيوبية لترويج الأسلحة والمخدرات

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تمكّنت شرطة منطقة عسير، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على زعيم عصابات الترويج الإثيوبية بالمنطقة، وبحوزته أسلحة وذخيرة وحبوب مخدرة ومبالغ مالية. وأكّد مصدر أمني رفيع، وفقًا لـ”عكاظ”، أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة، مدعومةً بقوات الطوارئ الخاصة.

كما أشار المتحدث باسم شرطة المنطقة، الرائد زيد الدباش، إلى أنه سيتم تزويد وسائل الإعلام بما سيصدر حيال عملية القبض، حيث تتواصل الحملات الأمنية لتعقب المخالفين الإثيوبيين في جبال وأودية المنطقة. يأتي ذلك وسط مطالبات ملحة من المواطنين، بمعاقبة كل من يؤوي أو يتعامل أو يتعاطف مع المخالفين الإثيوبيين.

شرطة عسير تطيح بزعيم العصابات الإثيوبية لترويج الأسلحة والمخدرات

أخبار محلية
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