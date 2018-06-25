وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مساء اليوم (الاثنين)، رسالة لجماهير كرة القدم السعودية، مباركًا فيها بفوز المنتخب الوطني على نظيره المصري.
واعتبر آل الشيخ الفوز المستحق للمنتخب السعودي، ثاني أفضل مشاركة للأخضر في مونديال روسيا 2018، قائلًا: “لولا الحضري والأخطاء التحكيمية لكانت مباراة تاريخية”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته حسابات الهيئة، آل الشيخ وهو يقول للجماهير: “سامحونا على القصور”، مشيرًا إلى إصدار اتحاد كرة القدم السعودي الليلة قرارات هامة، متمنيًا أن تصب تلك القرارات في مصلحة كرة القدم السعودية.
وأشاد آل الشيخ بمستوى لاعبي الأخضر أمام المنتخب المصري، معقبًا على مستوى المنتخب الوطني أمام المنتخبين الروسي والأورغواياني، قائلًا: “هذه المباريات كانت لها ظروفها، وأدري أن النتائج لا ترضيكم ولكن نتمنّى أن نتكاتف لتطوير الرياضة بالمملكة”.
وفق “أخبار 24”.