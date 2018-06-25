وفاة مدرب أثناء تحليله مباراة مصر والسعودية

لقي مدرب نادي الزمالك الأسبق عبدالرحيم محمد، مساء اليوم الاثنين، حتفه إثر أزمة صحية مفاجئة انتابته أثناء وجوده بمقر الإذاعة والتليفزيون لتحليل مباراة الأخضر والمنتخب المصري.
وأكّدت وسائل إعلام مصرية خبر وفاة المحلل الرياضي في الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم بين المنتخبين المصري والسعودي، التي انتهت بفوز مستحق للأخضر بهدفين مقابل هدف.
كما أفادت مواقع مصرية بأنه تعرّض للإغماء لانفعاله وحزنه من المستوى الفني الذي ظهر عليه الفراعنة، حيث حضر ابنه سريعًا لاصطحابه لأحد المستشفيات القريبة.وفق “أخبار 24”.