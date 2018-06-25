“اتحاد القدم” يحدد عقود اللاعبين وأجورهم.. ويفرض رسوماً 50% على العقود الحالية لصالح الأندية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من التعديلات على بعض مواد “لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم”، تتعلق بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ومقدمات العقود وأجورهم الشهرية.
ويختص القرار الذي سيطبق على العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخه بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود وفقا للفئات التالية:
الأولى الفئة A: وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 150 ألف ريال ومقدمات عقود لا تتجاوز مليونا ومائتي ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ 6 لاعبين لكل فريق.
الثانية الفئة B: وتختص باللاعبين الذين لا تزيد اجورهم الشهرية عن 100 ألف ريال ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ريال، للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ 10 لاعبين لكل فريق.
الثالثة الفئة C: وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 75 ألف ريال ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.
أما فيما يتعلق بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين السارية فقد أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض رسوم بمقدار 50% من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه. وفق “أخبار 24”.
وأهاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإدارات الأندية البدء في التطبيق الفوري لهذه القرارات وفقا للآلية التي سترد في التعميم الخاص بذلك.
كما أصدر الاتحاد قرارا بالسماح لأندية الدوري بتسجيل 5 لاعبين سعوديين وأجانب للاستثمار في فترات التسجيل المحددة على أن تكون اللائحة 35 لاعبا في كل فترة، منهم 30 ثابتون يحق لهم المشاركة في المسابقات و5 لاعبين للاستثمار.