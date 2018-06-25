شاهد.. “التحالف” يدمر آليات مسلحة ومحطات وقود ومخازن.. ويهاجم عناصر حوثية متحصنة في مبنى

كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، عن نجاح تدمير أهداف جديدة لقوات التحالف، في الداخل اليمني.
وشملت الاستهدافات تدمير ما يلي:
– استهداف ومهاجمة تخزين الإمدادات الحوثية في صعدة، (منطقة الملاحيظ)
- استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وإمداد، (صعدة)
– استهداف ومهاجمة عربات مسلحة وعناصر حوثية إرهابية
- استهداف ومهاجمة محطة سولارات في الحديدة
- استهداف ومهاجمة عربة محملة بالذخيرة والتصنيع (صعدة – الملاحيظ)
-استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة للميليشيات الحوثية التابعة لإيران
– استهداف ومهاجمة عناصر حوثية متحصنين داخل مبنى.
فيديو | استهداف ومهاجمة تخزين الإمدادات الحوثية في #صعدة#الإخباريةpic.twitter.com/V0aMhyYltp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
فيديو | استهداف عربة محملة بالذخيرة والتصنيع ومهاجمة عناصر حوثية متحصنين داخل مبنى#الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/BHH7HQOuAv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
وفق “أخبار 24”.