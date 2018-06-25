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أخبار محلية > شاهد.. “التحالف” يدمر آليات مسلحة ومحطات وقود ومخازن.. ويهاجم عناصر حوثية متحصنة في مبنى
25/06/2018   11:43 م

شاهد.. “التحالف” يدمر آليات مسلحة ومحطات وقود ومخازن.. ويهاجم عناصر حوثية متحصنة في مبنى

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كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، عن نجاح تدمير أهداف جديدة لقوات التحالف، في الداخل اليمني.

وشملت الاستهدافات تدمير ما يلي:

– استهداف ومهاجمة تخزين الإمدادات الحوثية في صعدة، (منطقة الملاحيظ)

‎- ‎استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وإمداد، ‏(صعدة)‏

‎‎ – ‎استهداف ومهاجمة عربات مسلحة وعناصر حوثية إرهابية

‎- ‎استهداف ومهاجمة محطة سولارات في الحديدة

‎- ‎استهداف ومهاجمة عربة محملة بالذخيرة والتصنيع (صعدة – الملاحيظ)

‎-استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة للميليشيات الحوثية التابعة لإيران

– ‎استهداف ومهاجمة عناصر حوثية متحصنين داخل مبنى.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. “التحالف” يدمر آليات مسلحة ومحطات وقود ومخازن.. ويهاجم عناصر حوثية متحصنة في مبنى

أخبار محلية
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