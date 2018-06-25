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اخبار رياضية > آل الشيخ يحتفل مع الجماهير السعودية في موسكو بعد الفوز على مصر
25/06/2018   11:42 م

آل الشيخ يحتفل مع الجماهير السعودية في موسكو بعد الفوز على مصر

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نزل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ليحتفل مع الجماهير السعودية المتواجدة في العاصمة الروسية موسكو بعد تحقيق الفوز على مصر بهدفين لهدف.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الجماهير السعودية في الساحة الحمراء بوسط العاصمة الروسية موسكو تلتف حول تركي آل الشيخ، بعد تحقيق الفوز الأول بعد آخر فوز حققه الأخضر أمام بلجيكا منذ 24 عاما في كأس العالم 94.

يشار إلى أن المنتخب السعودي كان قد حقق فوزا قاتلا على نظيره المصري في ختام مواجهات الفريق ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم بروسيا 2018. وفق “أخبار 24”.

آل الشيخ يحتفل مع الجماهير السعودية في موسكو بعد الفوز على مصر

اخبار رياضية
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