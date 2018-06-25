آل الشيخ يحتفل مع الجماهير السعودية في موسكو بعد الفوز على مصر

نزل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ليحتفل مع الجماهير السعودية المتواجدة في العاصمة الروسية موسكو بعد تحقيق الفوز على مصر بهدفين لهدف.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الجماهير السعودية في الساحة الحمراء بوسط العاصمة الروسية موسكو تلتف حول تركي آل الشيخ، بعد تحقيق الفوز الأول بعد آخر فوز حققه الأخضر أمام بلجيكا منذ 24 عاما في كأس العالم 94.
يشار إلى أن المنتخب السعودي كان قد حقق فوزا قاتلا على نظيره المصري في ختام مواجهات الفريق ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم بروسيا 2018. وفق “أخبار 24”.
الجماهير السعودية تغني بالساحة الحمراء “بإسم الوطن العب بفن ”
ومعالي المستشار تركي آل الشيخ يتواجد مع الجماهير السعودية
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/pPIZYEKqJg
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
ابوناصر في الساحة الحمراء في #موسكو .. المستشار مسوي جو مع الجماهير بعد اول فوز للأخضر في المونديال بعد غياب 24 عاما 🇸🇦🙏
#تصحيح_الكرة_السعودية#السعوديه_مصر pic.twitter.com/ueO9zb8PZd
— وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
🎥 #فيديو| من موسكو
الجماهير السعودية تردد حيوا “أبو ناصر”#KSA #WorldCup pic.twitter.com/GEhoUNjUUu
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
معالي المستشار يتجول وسط الجماهير السعودية في العاصمة الروسية موسكو
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/MdcjZ2Kkaa
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٥ يونيو ٢٠١٨