صعدت كل من إسبانيا والبرتغال لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم روسيا 2018 عن المجموعة الثانية، بعد أن انتهت مباراتا المجموعة اليوم الاثنين، بتعادلين مثيرين بين إيران والبرتغال بهدف لهدف، وإسبانيا والمغرب بهدفين لكل منهما، حيث جاء تعادل الإنقاذ لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة بتقنية “VAR”.
وحلت إسبانيا أولا ثم البرتغال بـ 5 نقاط لكل منهما، لكن الأهداف رجْحت كفة إسبانيا، بتسجيلها 6 أهداف وتلقى مرماها نفس العدد، مقابل تسجيل البرتغال 5 أهداف وتلقيها 5 أهداف أيضا.
وودّع كل من إيران والمغرب البطولة، بعد أن توقف رصيد إيران عند 4 نقاط، من فوز وتعادل وهزيمة، فيما حصد المغرب نقطة واحدة اليوم بالتعادل المشرف مع إسبانيا، بعد أن تلقى هزيمتين من كل من إيران والبرتغال.
يذكر أن إسبانيا ستلاقي روسيا البلد المضيف، ثاني المجموعة الأولى، فيما ستلعب البرتغال مع أوروغواي أول المجموعة الأولى، في دور الـ 16 للبطولة.
وفق “أخبار 24”.