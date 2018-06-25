انخفاض قيمة الصفقات العقارية بالمملكة بنسبة 9% خلال الـ9 أشهر الماضية

كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل تراجعا في قيمة الصفقات العقارية بنسبة 9% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 1439هـ لتصل إلى 148.1 مليار ريال مقارنة بنحو 162.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن قيمة الصفقات العقارية خلال شهر رمضان الماضي بلغت 10.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام 1438 هـ.
وأشارت إلى أن انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر رمضان يعود إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال، فيما استحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر رمضان من العام 1439 هـ، إذ بلغت قيمتها 9.23 مليار ريال وبنسبة تصل إلى نحو 90% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 427.7 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
واحتلت الرياض صدارة قائمة المدن الأكثر نشاطًا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر رمضان بصفقات بلغت قيمتها 2.18 مليار ريال بانخفاض قدره 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بـ0.62 مليار ريال بانخفاض قدره 53%.
أما الصفقات التجارية فكانت مدينة جدة الأكثر نشاطًا، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال رمضان نحو 2 مليار ريال مرتفعة بنسبة 233% عن الشهر نفسه من العام الماضي.