كشف مركز الملك سلمان للإغاثة عن تفاصيل المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام”، إحدى المبادرات الإنسانية التي يسعى المركز من خلالها لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحروب.
وأوضح المركز أن المشروع يهدف لتطهير المناطق في كل من محافظات مأرب، وعدن، وصنعاء، وتعز من الألغام الأرضية، والأشراك الخداعية، والذخائر ومقذوفات المدافع والدبابات غير المنفجرة، والتي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأبان أن تنفيذ مشروع “مسام” يتم من خلال عدة مراحل تبدأ بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة، وتطهير المنطقة من الذخائر والمقذوفات، ومن ثم تدريب وتجهيز الفرق المحلية، وأخيراً القيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية بإزالة الألغام. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المشروع يستهدف نحو 9 ملايين شخص، بمساعدتهم على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام بمناطقهم.