الربيعة: حصرنا 600 ألف لغم باليمن وتم نزع 130 ألف لغم بحري محرم دولياً

كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة حصر 600 ألف لغم في جميع المناطق اليمنية التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية.
وقال الربيعة في حفل تدشين المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” اليوم الإثنين، إنه تم نزع 130 ألف لغم بحري مضادة للسفن والزوارق، والتي تعد محرمة دولياً.
وأوضح أن المركز قام بتركيب 305 أطراف صناعية لأكثر من 195 ضحية تعرضت لبتر أطراف بسبب الألغام، وأن نحو 370 شخصاً تلقوا العلاج بمركز الأطراف الصناعية في مأرب، من بينهم 12 طفلاً و 11 سيدة، وذلك خلال المرحلة الأولى، مبيناً أن المرحلة الثانية مستمرة حالياً.
وأبان أن المركز قام بأدوار كبيرة لمساعدة الأشقاء في اليمن، تمثلت في تقديم 262 مشروعاً، تجاوزت تكلفتها الإجمالية مبلغ مليار و600 مليون دولار، مؤكداً أن دعم الأشقاء في اليمن يأتي في مقدمة أولويات المملكة منذ عقود من الزمن. وفق “أخبار 24”.
من جهته، ذكر وزير الخارجية اليمني خالد حسين يماني أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الحوثيين زرعوا نحو مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن، داعياً المجتمع الدولي لإدانة الميليشيات الحوثية، لانتهاكها القوانين الدولية والإنسانية.
ووصف مشروع نزع الألغام في اليمن بأنه مشروع الحياة في مواجهة مشروع الموت، وهو سيضاف إلى سجل البذل والعطاء، والعون الذي تقدمه المملكة لليمن.