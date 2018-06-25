دعت وزارة التجارة والاستثمار أصحاب أكثر من 30 ألف سيارة مختلفة، للتوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة، لوجود خلل قد يؤدي لعدم تمكن السائق من إيقاف نظام التثبيت، وتسارع المركبة بشكل مفاجئ.
واستدعت الوزارة السيارات وهي “دودج تشارجر”، و”تشالنجر”، و”جيب رانجلر”، و”جيب شيروكي”، و”كرايسلر 300c”، الموديلات من 2014-2018، للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
وشددت الوزارة على أصحاب السيارات وعددها 30.846 سيارة، بالتوقف عن استخدام مثبت السرعة، مبينة أنه في حال تعليق المثبت على السائق استخدام الفرامل بقوة، وتغيير ناقل الحركة إلى الوضع المحايد.
وفق “أخبار 24”.