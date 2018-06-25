تعرف على أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بالمملكة خلال مايو 2018

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لشهر مايو 2018 ارتفاع أسعار 129 سلعة وخدمة، فيما انخفضت 30 سلعة وخدمة أخرى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد تطبيق المملكة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ شهر يناير الماضي.
وتضمنت البيانات متوسط أسعار نحو 160 سلعة وخدمة شهدت ارتفاعا وانخفاضا كمرحلة أولى، موزعة على 5 مجموعات وهي: “السلع الغذائية” و”السلع غير الغذائية” و”سلع الخدمات” و”الأعلاف والحيوانات الحية” و”السلع الإنشائية”.
وأظهرت البيانات أن السلع الغذائية والمقدرة بـ88 سلعة، شهدت انخفاض أسعار 19 سلعة غذائية خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017 فيما ارتفعت أسعار 68 سلعة أخرى، لافتة إلى أن أكثر السلع انخفاضا هو الثوم الصيني، فيما كانت المياه الغازية المحلية الأكثر ارتفاعا.
وأوضحت أن السلع غير الغذائية والمقدرة بـ15 سلعة، شهدت ارتفاعا في أسعارها، وكان الأكثر هي “سجائر المارلبورو”.
وبشأن الخدمات والمقدرة بـ13 خدمة، فقد شهدت انخفاض أسعار خدمتين فقط خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع الباقي، وكان الأكثر ارتفاعا هو خدمة حلاقة الرجال والأولاد وكشف الطبيب والخياطة، فيما كانت الخدمات الأكثر انخفاضا هي نفقات الأفراح وأجرة إصلاح السيارات. وفق “أخبار 24”.
أما مجموعة الأعلاف والحيوانات الحية، هي 7 سلع، فقد ارتفعت أسعارها جميعا.
وبخصوص السلع الإنشائية وهي نحو 37 سلعة، فقد تراجعت أسعار 9 سلع منها خلال شهر مايو الماضي، فيما ارتفعت أسعار 28 سلعة أخرى، وكان منتج “خرسانة عادي 250 ك” الأكثر انخفاضًا بنسبة 4%، فيما كان “حديد تسليح 10 مم وطني” أكثر السلع ارتفاعًا بنسبة 23%.