أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة، اليوم الإثنين، فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية لرتبتي (جندي، وجندي أول).
وأوضحت الرئاسة أن التقديم على الوظائف بدأ من العاشرة صباح اليوم الإثنين 18/ 10/ 1439هـ، ويستمر حتى الـ10 صباح الأحد 24/ 10/ 1439هـ.
وأبانت أن الوظائف المعلنة لتشكيل فرقة موسيقية بمعهد الملك عبدالله للأمن الخاص بالطائف، تخصص (فني موسيقى) لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها والدبلوم بعد الثانوية العامة، لمن تتوفر فيهم الضوابط والشروط، مبينةً أن الأولوية لمن لديه برامج تدريبية معتمدة في مجال التخصص. وفق “أخبار 24”.
اشترطت الرئاسة أن يكون المتقدم لائقاً صحياً وغير مصاب بأي مرض مزمن، وأن يجتاز الكشف الطبي الذي تجريه اللجنة، ولا يُقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية بالرئاسة، وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.
وألزمت المتقدم بإقرار بالعمل ضمن فريق الفرقة الموسيقية في معهد الملك عبدالله للأمن الخاص بالطائف على وظيفة (فني موسيقى)، ويعتبر اجتياز التخصص كشرط أساسي للتعيين وعدم المطالبة بالنقل أو تغيير التخصص مستقبلا.