في واقعة مثيرة بالكويت.. عسكري يقدم الواجب ويضبط عمه وصديقه أثناء تعاطيهما المخدرات داخل منزل العائلة

شهدت محافظة حولي بالكويت واقعة مثيرة، إذ قام أحد منتسبي وزارة الداخلية بالمساهمة في القبض على عمه وصديقه متعاطيين للمخدرات داخل منزل ذويه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عودة فرد الأمن من عمله صباح أمس قاصدا منزل العائلة بمحافظة حولي، وعند دخوله فوجئ بعمه وصديقه نائمَين في الديوانية وبجوارهما إبر مخدرة مستخدمة وأخرى جاهزة للتعاطي، فضلا عن كيس “هيروين” وسجائر مبعثرة في المكان.
وعند مشاهدة منسوب الداخلية هذا المنظر قرر، وفقا لصحيفة “الرأي”، تقديم واجبه المهني على عاطفة القرابة، وقام بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية، وطلب إرسال دوريات إسناد، وتم ضبط عمه المتعاطي وصديقه وتسليم المضبوطات التي تم تحريزها، حيث أحيلا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ ما يلزم حسب الاختصاص.