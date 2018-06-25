ماذا قالت المواطنة أسيل الحمد بعد قيادتها لسيارة “فورمولا 1” في سباق جائزة فرنسا الكبرى؟

قادت المواطنة السعودية أسيل الحمد أمام آلاف المشجعين، سيارة “فورمولا 1” حول حلبة سباق جائزة فرنسا الكبرى، وذلك احتفالا بدخول قرار قيادة المرأة للسيارة حيز التنفيذ أمس.
ووصفت أسيل القرار بأنه إنجاز تاريخي للمرأة السعودية، مؤكدة أنها حققت حلمها بقيادة السيارة “فورمولا 1” وأنها تتطلع لرؤية الفتيات الصغيرات يمارسن رياضة السيارات.
وقامت أسيل بعمل لفة حول حلبة بول ريكار في لوكاستوليه على متن سيارة “لوتس رينو إي 20” الفائزة بسباق عام 2012.
وقالت وفقا “لرويترز”: “اليوم لا يتعلق فقط بالاحتفال بعهد جديد للنساء في قيادة السيارات، لكنه أيضا يوم ميلاد السيدات في رياضة السيارات في السعودية”، مضيفة “أريد أن أشاهدهن وهن يتدربن ويتعاملن مع هذه الرياضة بجدية. سيكون هذا أكبر إنجاز لي”.
وكانت أسيل وهي سيدة أعمال ومهندسة تصميم داخلي اختبرت السيارة نفسها على الحلبة في الخامس من يونيو الجاري للتعود عليها، وقادتها أمام آلاف المشجعين ضمن استعراض لسيارات الشركة الفرنسية احتفالا بعودة فورمولا 1 إلى فرنسا بعد غياب عشر سنوات.
وتعد أسيل أول امرأة تنال عضوية الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهي عضو أيضا في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات، كما أنها أول سيدة أيضا تستورد سيارة فيراري إلى المملكة واصطحبت سيارتها 458 سبايدر إلى حلبات حول العالم للمشاركة في مناسبات ودورات لتعليم القيادة في السباقات على مستوى احترافي.