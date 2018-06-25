تفاعلت الشؤون الصحية بجازان، مع مقطع فيديو متداول أظهر ممرضة تعمل في حضانة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى أبو عريش بجازان، وهي تعنّف مولودًا بمعاملة قاسية أثناء بكائه.
وأكدت الشؤون الصحية بجازان، في بيان لها، اليوم (الاثنين)، أن ما قامت به الممرضة ووثقه مقطع الفيديو المتداول أثناء تعاملها مع أحد الأطفال بعد ولادته يُعد طريقة غير لائقة، وهو مرفوض بتاتاً، ويُعد تجاوزاً لأخلاقيات المهنة وسياسات وإجراءات التعامل مع المواليد.
وأضافت أن إدارة مستشفى أبو عريش العام قامت بإيقاف الممرضة عن العمل بقسم الحضانة والتحقيق معها، واتخاذ أشد العقوبات وإنهاء عقدها فوراً وفصلها وإبعادها عن العمل لعدم كفاءتها.
وشدّدت الشؤون الصحية بجازان على أن سلامة المرضى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدةً اتخاذ أشد العقوبات في حالة الإخلال بسياسات التعامل مع الحالات المرضية.
وفق “أخبار 24”.