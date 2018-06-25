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اخبار رياضية > الفيفا ينصف الباطن السعودي
25/06/2018   10:39 ص

الفيفا ينصف الباطن السعودي

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قررت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم لصالح الباطن، ضد البرازيلي نينو سانتوس.

وكان الباطن رفع قضية ضد اللاعب لتعاقده مع العربي الكويتي دون اجتياز المدة القانونية لفسخ عقده مع الفريق، موقعا على ورقة خاصة تقضي بتحمله المسؤولية في حال اعتراض الباطن.

وكان الباطن تعاقد مع اللاعب البرازيلي في آب/أغسطس 2016 قادماً من الجهراء الكويتي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا: “فازت إدارة الباطن بالقضية التي رفعتها ضد اللاعب البرازيلي نينو سانتوس”. وفق “أخبار 24”.

الفيفا ينصف الباطن السعودي

اخبار رياضية
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