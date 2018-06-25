الخدمة العسكرية تُشكل خطرًا على سون!

يواجه اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، خطر الغياب عن فريقه لمدة عامين، بسبب التزامه بتأدية الخدمة العسكرية، وذلم فقًا لقوانين بلاده.
وكان سون قد فشل في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في نهائيات كأس العالم حتى الآن بعد الخسارة في المبارتين الماضيتين أمام السويد والمكسيك، لتصبح آمالهم في التأهل للدور الثاني شبه مستحيلة.
ويشير القانون الكوري الجنوبي، إلى أن اللاعب يجب أن يؤدي الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرًا في جيش بلاده، قبل أن بلوغه عامه الثامن والعشرين، ويبلغ اللاعب حاليًا 25 عامًا، وقد يضطر للغياب عن الفريق، مع مطلع عام 2019.
وأصبحت إمكانية التحاق سون هونغ مين، بالخدمة العسكرية لمدة عامين، مرهونة بأداء منتخب كوريا الجنوبية خلال الألعاب الآسيوية، التي ستنطلق في شهر أغسطس القادم. وفق “أخبار 24”.
وتستثني كوريا الجنوبية فقط من تأدية الخدمة العسكرية الرياضيين الذين يساهمون في إنجاز دولي، لذلك سيكون سون مطالبًا بتحقيق ميدالية لمنتخب بلاده في الألعاب الأسيوية التي ستقام في إندونسيا.
وشارك سون البالغ من العمر 25 عامًا مع توتنهام في 43 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 8 آخرين.