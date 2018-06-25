الياباني هوندا على خطى سامي في المونديال

انضم الياباني المخضرم كيسوكي هوندا، إلى السعودي سامي الجابر والكوري الجنوبي بارك جي سونج والأسترالي تيم كاهيل، ليصبح رابع لاعب آسيوي يتمكن من التسجيل في 3 نسخ مختلفة في نهائيات كأس العالم.
وبات هوندا أول لاعب ياباني يسجل مع منتخب بلاده في 3 نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم، بعد تسجله هدف التعادل أمام السنغال 2-2 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد.
وسجل هوندا في مونديال 2010 وفي نهائيات مونديال 2014، وقاد منتخب بلاده إلى بلوغ الدور الثاني بتسجيله هدفين في الدور الأول ضد الكاميرون 1-0 والدنمارك من ركلة حرة رائعة 3-1. وفق “أخبار 24”.
هذا، وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن هوندا أصبح هو اللاعب الياباني الأول الذي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم في أعوام 2010،2014 و2018، حيث سجل أربعة أهداف في تسع مباريات.
ونجح المخضرم الياباني في إنقاذ منتخب بلاده من الخسارة في ثاني الجولات في بطولة كأس العالم أمام السنغال، وأهدى نقطة ثمينة لصالح الساموراي تضعه في المركز الثاني خلف المنتخب الإفريقي (السنغال) المتصدر.