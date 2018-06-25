أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن الشركة لها تاريخ كبير مع تمكين المرأة السعودية، مشيراً إلى أن أول امرأة سعودية تم تعيينها بالشركة كان في عام 1964م.
وقال في حديث له عبر قناة “العربية”، إن الشركة بدأت في تقديم المنح الدراسية للموظفات السعوديات للدراسة في الخارج عام 1981.
وأوضح الناصر أن هذه المنح شكلت باكورة جهود الشركة في تأهيل السعوديات للعمل في مختلف المجالات التي تشمل التخصصات الهندسية.
يُشار إلى أنه قبل 3 سنوات أطلقت أرامكو السعودية وحدة خاصة تعمل على تأهيل القيادات النسائية لدى الشركة، ورفعت “أرامكو” عدد السيدات في المناصب القيادية من 4 سيدات إلى 84 سيدة.
وفق “أخبار 24”.