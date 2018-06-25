“جوازات الشرقية”: عبور أكثر من 2 مليون مسافر خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت جوازات المنطقة الشرقية، أمس الأحد، أن مجموع العابرين عبر منافذها خلال عيد الفطر المبارك لعام 1439 في الفترة ما بين 9 – 24 شوال الجاري، 2.199.454 مسافر.
وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية، العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجواز السعودي بلغ (6931) عملية، فيما بلغ مجموع عمليات المقيمين (7639) عملية.
وأضاف أن إجمالي عدد العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية بلغ (2199454) مسافراً، فيما بلغ مجموع عمليات المرحلين (611).
وأبان العقيد العتيبي أن يوم الإثنين الموافق 4 شوال 1439هـ سجلت جوازات جسر الملك فهد أعلى إحصائية يومية للعابرين منذ افتتاحه، حيث بلغت ( 11793) مسافراً. وفق “أخبار 24”.