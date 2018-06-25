اليوم.. السعودية ومصر في ثالث مواجهة عربية في كأس العالم

يلتقي منتخبا السعودية ومصر في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم (الإثنين) الساعة الخامسة مساء، على ملعب فولغوغراد أرينا بمدينة فولغوغراد الروسية، في ختام منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثالثة والأخيرة لدوري المجموعات، من بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.
ولا تعد المباراة ذات أهمية للفريقين حيث إنهما ودّعا البطولة رسمياً بعد تلقيهما هزيمتين أمام روسيا والأوروغواي، لكنها تعد الفرصة الأخيرة لهما لحفظ ماء الوجه؛ حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز وإحراز أول هدف له في البطولة، فيما يسعى نظيره المصري لتحقيق أول فوز له في بطولات كأس العالم.
وتعد مباراة اليوم هي المواجهة الثالثة عربياً في تاريخ نهائيات كأس العالم؛ حيث سبق للعرب أن التقوا مرتين من قبل وكان المنتخب السعودي طرفاً في المباراتين، وواجه في الأولى منتخب المغرب في بطولة عام 1994 بالولايات المتحدة، وانتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف. وفق “أخبار 24”.
المواجهة العربية الثانية جمعت بين الأخضر ومنتخب تونس في مونديال 2006 بألمانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وفي حال تمكن المنتخب السعودي من الفوز اليوم فإنه سيحقق ثالث فوز له في المونديال، والأول له منذ انتصاره على المنتخب البلجيكي في بطولة 1994.