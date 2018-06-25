التقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر مع المدرب الجديد للفريق جورجي جيسوس، بمدينة دبي في الإمارات، وذلك قبل وصوله إلى المملكة المقرر يوم الجمعة المقبل.
وأوضح النادي أن المدرب البرتقالي “جيسوس” سيصل إلى الرياض برفقة طاقمه المساعد، للإشراف على انطلاق تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، والتي ستبدأ مساء الأحد المقبل.
وأبان أن “جيسوس” سيزور مقر النادي مساء السبت للتعرف على مرافق ومنشآت النادي، والاجتماع بإدارة كرة القدم لبحث الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات للموسم الجديد.
وينتظر أن تكون البداية الفعلية للتحضيرات عقب عودة اللاعبين المشاركين ضمن منتخب الأخضر في نهائيات كأس العالم، والتي ستكون في الأول من يوليو المقبل، حيث سيغادر بعدها الفريق مع المدرب إلى المعسكر الخارجي في الثامن من نفس الشهر.
وفق “أخبار 24”.