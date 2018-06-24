حساب المواطن .. ماذا تعني رسالة التأكيد من الحساب البنكي ؟

أوضح حساب المواطن أن رسالة الحساب البنكي التي تصل إلى المستفيدين بعد التأكد من رقم الآيبان هي إجراء تقني روتيني. وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار مواطن جاء فيه: “وصلت لي رسالة أنه تم التحقق من حسابي البنكي وربطه بطلبي.. هل يعني هذا أن الدعم سينزل إلى حسابي الشهر المقبل؟”.
ولفت حساب المواطن إلى أن في حال تم الانتهاء من دراسة الأهلية وكان مستحقًّا فسوف يتم الصرف خلال الدفعات القادمة. كما أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بموعد صرف الدعم المستحق للمستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق. ولفت إلى أنه سيتم صرف الدعم بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وستكون الدفعة القادمة في 10 يوليو. وفق مزمز.
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