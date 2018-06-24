مشاركاً في حمل النعشين.. أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيدي الواجب الحربي

أدّى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بعد صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الميت على شهيدي الواجب الرقيب هزاع الحربي والجندي عناد الحربي، بعد استشهادهما في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي.
ونقل أمير المنطقة لذوي الشهيدين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهما من الشهداء، لما أبداه الشهيدان من شجاعة وفداء ونيلهما شرف الشهادة، خدمةً لدينهما ومليكهما ودفاعاً عن وطنهما.
وشارك أمير القصيم في حمل نعشي الشهيدين وأداء الصلاة عليهما، عسكريون وقيادات أمنية ومسؤولون وأقارب الشهيدين، وجموع من المصلين.
من جهتهم عبّر ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، ما خفّف من مصابهم، مؤكدين نذرهم أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن، وسائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.
وفق “أخبار 24”.