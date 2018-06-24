دشّن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير مرور الأحساء، العقيد صالح القاسم، اليوم الأحد، وحدة التوقيف النسائي للمخالفات المرورية في محافظة الأحساء، والتي ستستقبل الموقوفات مروريا من كافة أنحاء المنطقة الشرقية.
وأبان المقبل أنه تم تجهيز مؤسسة رعاية الفتيات بمحافظة الأحساء، وتأمين قسم خاص للموقوفات في القضايا المرورية تحت مسمى (وحدة توقيف المرور – القسم النسائي)، مشيرا إلى أنها تتكون من 8 غرف، بطاقة استيعابية تصل إلى 32 سيدة، مع تأمين الإعاشة والكسوة للنزيلات، على أن يتم استقبال الموقوفات على مدار 24 ساعة.
وأكد أنه بناء على تعميم مرور المنطقة الشرقية يتم عزل نزيلات القضايا المرورية عن نزيلات القضايا الجنائية وكذلك نزيلات القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية عن المخالفات لأنظمة القيادة.
وأفاد أنه بموجب مذكرة توقيف أمر إيداع نسائي، استنادا للمادة 114 من نظام الإجراءات المرورية، يتم تسلم الحالة “المخالفة مروريا” بالهوية الوطنية أو برنت مصدق من نظام الحاسب الآلي، وتقرير طبي مبدئي يُذكر فيه المدة المتوقعة للشفاء إذا كان الموضوع متعلقا بحادث مروري.
يشار إلى أن القضايا الموجبة للتوقيف والتحويل للنيابة العامة تكون في تلك الحوادث المرتبطة بتناول مسكر أو تعاطي المخدرات أو قطع إشارة أو عكس سير، أو الحوادث التي ينتج عنها وفيات أو إصابات يتطلب الأمر أخذ كفالة ضامنة للحق العام والخاص في حال عدم وجود تأمين، أو الحوادث التي ينتج عنها تلفيات ولا يوجد تأمين للحق الخاص ويتطلب الأمر أخذ كفالة للحق الخاص.
وفق “أخبار 24”.