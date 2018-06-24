"أسلحة" و"مخدرات" و"سرقات".. الأمن العام يكشف حصيلة الضبطيات خلال 3 أيام

كشفت المديرية العامة للأمن العام عن إنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن في مناطق المملكة، في إطار الحملة الأمنية الموحدة، في 3 أيام فقط من 7 – 9 / 10 / 1439هـ.
وأوضحت أنه تم ضبط 5855 شخصا، 3217 سعوديا و2638 أجنبيا، فيما ضبطت 468 مركبة، منها 26 مركبة مسروقة، والبقية بدون إثبات ملكية، أو مركبات مطلوبة، وغيرها.
وأضافت أنه في شأن الأسلحة؛ضبطت الدوريات خلال الأيام الثلاثة 6 بندقيات هوائية، و15 مسدسًا، و50 سلاحًا أبيض، و271 ذخيرة حية .
ونجحت كذلك في ضبط 272 قارورة مسكر، وعدد من الجراكل، و196 حبة مخدرة، و0.160 جرام حشيش، و9.458 كيلو قات، وكمية ضئيلة من الشمة.
وفق “أخبار 24”.