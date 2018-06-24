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أخبار محلية > تعرف على قصة قاضٍ بالمملكة أصدر رخصة قيادة لفتاة قبل 61 عاماً
24/06/2018   7:59 م

تعرف على قصة قاضٍ بالمملكة أصدر رخصة قيادة لفتاة قبل 61 عاماً

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روى المؤرخ عبد الكريم الحقيل، أن أحد القضاة بالمملكة منح ترخيصاً لقيادة السيارة لامرأة قبل نحو 61 عاماً.

وأوضح الحقيل أن قاضي المجمعة وقتها علي بن سليمان الرومي جاءه في عام 1378هـ، مواطن كفيف معه ابنتان إحداهما تقود سيارة لخدمته ونقل منتجات مزارعه إلى السوق؛ الأمر الذي أثار جدلا كبيرا عند أهل السوق واعتبروه منكرا أن تجلس فتاة خلف مقود.

وقال إن أهل السوق ذهبوا بالكفيف وبناته إلى القاضي علي الرومي (المتوفى عام 1423هـ)، الذي ما إن علم بظروف الكفيف وأحواله وضرورة قيادة إحدى بناته السيارة، فأصدر قرارا بترخيص قيادة ابنته للسيارة، كما شرح لأهل السوق في المجمعة أنه لا يوجد نص شرعي يُحرم قيادة المرأة. وفق “أخبار 24”.

تعرف على قصة قاضٍ بالمملكة أصدر رخصة قيادة لفتاة قبل 61 عاماً

أخبار محلية
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