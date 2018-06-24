خدعت ضحاياها برسم “3D” على رجلها.. الإطاحة بمتسولة خليجية في الكويت ادعت تعرضها لحروق

تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من ضبط متسولة من جنسية خليجية، درجت على خداع المواطنين بادعاء أن إحدى ساقيها مبتورة والأخرى مصابة بحروق شديدة.
وقالت الداخلية الكويتية إن رجال المباحث تمكنوا من الوصول للمتسولة، بعد أن قام مواطنون بنشر مقاطع صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي يحذرون فيها من امرأة تقوم بالتسول باختلاق روايات وهمية مختلفة لاستعطاف ضحاياها.
وذكرت أنه تبين خلال التحقيق مع المرأة أنها أربعينية من جنسية خليجية، وقد اعترفت بامتهانها التسول منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأفاد أحد المواطنين في رسالة صوتية بأن المرأة طرقت باب منزله مدعية أن إحدى ساقيها مبتورة والأخرى متآكلة، وترغب في السفر للعلاج بالخارج، مبيناً أنه جمع لها 190 ديناراً، غير أنه سمع لاحقاً عنها من آخرين أشاروا إلى أنها ذكرت لهم روايات مختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الصدفة جمعته بها للمرة الثانية في ديوانية بمنطقة أخرى، فدخل معها في شجار، لتتكشف أمامه حقيقة أن كلتا ساقيها سليمتان.
من جهتها، ذكرت مصادر أن المرأة قامت بعمل رسم ثلاثي الأبعاد على إحدى ساقيها لتظهر كأنها تعرضت لحروق شديدة، لافتة إلى أنها درجت على طرق أبواب الدواوين الحكومية والمنازل، والتسول أمام المستشفيات مدعية أنها ترغب في السفر والعلاج بالخارج.