ضمن المنتخب الإنجليزي بلوغه الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، إثر فوزه الكبير، اليوم الأحد، على بنما (6-1)، على ملعب نيجني نوفجورود، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.
وأحرز أهداف المنتخب الإنجليزي جون ستونز (د8 و40) وهاري كين (د22 و45 من ركلتي جزاء و62)، وجيسي لينجارد (د36)، فيما سجّل فيليب بالوي هدف بنما الوحيد في الدقيقة 78.
وارتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى 6 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على تونس 2-1، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله منتخب بلجيكا الذي رافقه إلى الدور ثمن النهائي .
وفق “أخبار 24”.