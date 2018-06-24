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أخبار محلية > “الداخلية”: 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة في 4 مدن
24/06/2018   7:57 م

“الداخلية”: 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة في 4 مدن

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كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن أن أكثر من 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص قيادة المركبات في 4 مدن، وأن الطلب ما زال كبيراً جداً.

وأوضح أن معظم المتقدمات للحصول على رخص لا يُجدن القيادة، ولذا تم إنشاء 6 مدارس لتعليمهن القيادة، إضافة إلى تأهيل 40 محققة لحوادث السير، وأن هناك جهودا تُبذل لتقليل الخسائر المادية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، ‏أنه يوجد 9 مناطق لم يتم إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة فيها، وهناك معلومات تؤكد أن النساء في تلك المناطق يُرِدن التعلم. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة في 4 مدن

أخبار محلية
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