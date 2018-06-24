“الداخلية”: 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة في 4 مدن

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن أن أكثر من 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص قيادة المركبات في 4 مدن، وأن الطلب ما زال كبيراً جداً.
وأوضح أن معظم المتقدمات للحصول على رخص لا يُجدن القيادة، ولذا تم إنشاء 6 مدارس لتعليمهن القيادة، إضافة إلى تأهيل 40 محققة لحوادث السير، وأن هناك جهودا تُبذل لتقليل الخسائر المادية.
وأضاف، في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، أنه يوجد 9 مناطق لم يتم إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة فيها، وهناك معلومات تؤكد أن النساء في تلك المناطق يُرِدن التعلم. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث الداخلية: تم إنشاء 6 مدارس لتعليم القيادة للنساء في 5 مدن#الإخبارية#المرأة_السعودية_تسوق#المرأة_السعودية_تقود pic.twitter.com/s5lQywfY3M
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ يونيو ٢٠١٨