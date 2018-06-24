مدير عام “المرور” يوضح هل ستكون هناك مواقف خاصة للمركبات التي تقودها المرأة

نفى مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد البسامي، تخصيص مواقف للمركبات التي تقودها النساء.
وأوضح اللواء البسامي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية، مساء اليوم الأحد، حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، ردا على سؤال حول تخصيص أحد الأبراج الخاصة في الرياض مواقف خاصة للنساء، أن نظام المرور لا يوجد فيه ما ينص على توفير مواقف خاصة للمركبات التي تقودها النساء.
وأضاف مدير عام المرور أن نظام المرور يحدد فقط مواقف خاصة للسيارات التي يقودها ذوو الاحتياجات الخاصة.
يشار إلى أن أمانة الرياض كانت قد تفاعلت مع أحد المراكز التجارية في الرياض، والذي خصّص مواقف للنساء على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت بالتواصل مع إدارة المركز التجاري لإنهاء هذا الأمر وعدم المساس بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. وفق “أخبار 24”.