بالصور : صلح بين قبيلتي حرب ويام في #الخرج

تم بفضل الله في هذه الليلة المباركة ليلة الأحد العاشر من شهر شوال سنة الف واربعمائة وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية مجلس صلح بين أفراد من قبيلة الوسدة من بني سالم حرب وأفراد من قبيلة ال فهاد الوعلة يام ، حيث اتجه الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ فالح بن مزهر العرجاني والشيخ غالب بن مسعر البيضاني الحربي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة القحطاني والدكتور مبارك بن عبيد الهويملي الحربي والشاعر مسفر بن درام الشامري وأعيان اخرون من قبايل حرب وال شامر وبني خالد وقحطان .
وكان في استقبالهم في مركز السلمانية بمحافظة الدلم الشيخ عبدالرحمن بن بليه ابن بدره رئيس مركز السلمانية والشيخ فيصل بن محمد بن بدره والشيخ ناصر بن بدره والشيخ حشان بن لويف ال فهاد والشيخ فهيد بن حشان بن لويف ال فهاد وأعيان من قبيلة ال فهاد ومركز السلمانية .
وفِي بداية المجلس ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي كلمة اثنى فيها على الله عزوجل ثم على القيادة الرشيدة ثم على قبايل ال فهاد في تنازلهم عن الحروب شاكرا الشيخ عامر بن حزام ابن خرصان على جهوده في هذا الصلح ، بعد ذلك ألقى الشيخ فالح بن مزهر كلمة بين فيها احكام الصلح في الشريعة الاسلامية مبينا اجر حضور مجلس الصلح والسعي فيه .
بعد ذلك ألقى الشيخ عبدالرحمن بن بليه بن بدره رئيس مركز السلمانية كلمة رحب فيها بالجميع معلنا تنازل جماعته ال حشان ال لويف عن الوسدة من حرب لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل يبتغون بذلك الأجر والثواب من عند الله عزوجل ، ثم ألقى الشاعر سالم السامود المخلفي الحربي قصيدة بهذه المناسبة .
وقد رفع الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة الشكر لله عزوجل ثم لولاة الامر على إتمام هذا الصلح ذاكرا في هذا المجال جهود سعادتي محافظ الدلم ومدير شرطة محافظة الدلم ، وقال الشيخ ابن خرصان ان قبيلة ال فهاد ممثلة بالشيخ عبدالرحمن بن بليه ابن بدره رئيس مركز السلمانية وجماعته من ال حشان ال لويف قدموا نموذجا مشرفا للقبائل في المملكة العربية السعودية في التنازل والعفو لوجه الله عزوجل سائلا الله ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم وحسنات جميع الساعين والحاضرين لهذا الصلح .