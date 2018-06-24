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أخبار الخرج > بحضور المحافظ : #الخرج تودع شهيدها الملازم #ماجد_ملهي_الدوسري (صور)
24/06/2018   4:52 م

بحضور المحافظ : #الخرج تودع شهيدها الملازم #ماجد_ملهي_الدوسري (صور)

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أدى محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي وسعادة قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن / أحمد بن عبدالله المقرن وعدد من المواطنين الصلاة على شهيد الوطن الملازم اول / ماجد بن ملهي الهواشلة الدوسري اليوم الاحد الموافق ١٤٣٩/١٠/١٠ هـ وذلك بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج .

 

ونقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده  وسمو أمير منطقة الرياض إلى ذوي الشهيد.

وأضاف أن الشهيد  هو نموذج لشجاعة جنود الوطن ومثال حي مشرف للولاء والطاعة لولاة الأمر، داعياً المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

 

 

بحضور المحافظ : #الخرج تودع شهيدها الملازم #ماجد_ملهي_الدوسري (صور)

أخبار الخرج
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