محافظ #الخرج يستقبل مدير #تعليم_الخرج في مكتبه

الخرج اليوم – سعود الضحوك :
استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق
١٠ / ١٠ / ١٤٣٩هـ سعادة الدكتور / خالد بن عبدالله العتيبي مدير التعليم بمحافظة الخرج ويرافقه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أ. منصور بن سعد السعيدان وحضر الاستقبال سعادة وكيل محافظة الخرج أ / صقر بن عيسى الدعجاني .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالدكتور خالد العتيبي وبارك له ثقة معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى بتكليفه مديرا لتعليم الخرج ..
وتمنى سعادة المحافظ التوفيق للدكتور خالد في مهام عمله الجديد كما نوه ببذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم الخدمات التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والإسهام في النهضة التعليمية التي تعيشها المملكة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على مختلف الأصعدة
من جانبه أعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره لسعادة محافظ الخرج على استقباله له وما وجده من دعم وما حظي به من توجيهات ستسهم بإذن الله في نهوض منسوبي التعليم بالمحافظة بمسؤولياتهم وأعمالهم .