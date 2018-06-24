“النقل العام” تعتزم إطلاق مشروع يسمح للمرأة بقيادة السيارة الأجرة.. وهذه الشروط المطلوبة للمركبة والسائقة

تعتزم هيئة النقل العام إطلاق مشروع “الأجرة العائلية” للنساء، والذي يسمح للمرأة بقيادة سيارة الأجرة، وذلك تزامناً مع تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات.
وبحسب صحيفة “الجزيرة”، فإن الشروط الواجب توافرها في المتقدمة هي أن تكون سعودية، وحاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون غير مصابة بأي مرض معدٍ، بالإضافة إلى شرطي عدم تعاطي المواد المخدرة، وسلامة صحيفة السوابق.
بينما تتمثل شروط قبول المركبة في: ألا تقل سعة المحرك عن 2000 سم3، وألا يقل عدد المقاعد عن 7 مقاعد، وتوفر تكييف حار وبارد يعمل بكفاءة عالية، وأن يكون لون ومظهر المركبة وفقاً للاشتراطات.
ومن ضمن الاشتراطات كذلك: ضرورة تسجيل المركبة أجرة عامة، وألا يزيد العمر التشغيلي لها على خمس سنوات، وتوفر جهاز تتبع المركبة، وتجهيز شاشة عرض تعريفية، وتوفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونياً عبر أجهزة نقاط البيع.