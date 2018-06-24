أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، أن المرأة لها الحق تماما في قيادة السيارة، وأن قيادتها جزء من المباحات لا تتعارض مع الشرع.
وأوضح المغامسي أنه في الماضي كانت ثمة عوامل تعيق إقامة هذا الحق في المدن، لكن ولي الأمر بقراره الملكي أوجد فسحة كبرى للمرأة أن تأتي هذا الأمر المباح طوعا وليس كرها، وهو أمر لا يعارض نصا قطعيا من الكتاب والسنة الصحيحة، كما أنه وجد الوقت الملائم لتنفيذه.
وبيَّن في مداخلة مع القناة “السعودية”، أن ولي الأمر أرجأ التطبيق لنحو 10 أشهر لتهيئة الناس لهذا الحدث، وكذلك لإشعار المرأة أنها في حماية الدولة وأنها تتكفل بالأمن لها، حيث تضمنت هذه الفترة أنظمة جديدة لحمايتها (كنظام التحرش)، وهو رسالة واضحة للكثيرين أن الدولة قادرة على حماية المرأة في مركبتها كحمايتها في بيتها. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الأيام المقبلة والوقائع الكثيرة التي حدثت وتحدث ستثبت صوابية هذا القرار الملكي.