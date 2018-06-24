تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع صور متداولة ترصد قيام أحد المولات التجارية بتحويل مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مواقف للسيدات.
وقال رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس البلدي بالرياض محمد الشويمان، إن أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس أبدى تجاوباً سريعاً حيال مطالبتهم بتدخل الأمانة لتصحيح تصرف المول التجاري.
وأضاف الشويمان أنه سيتجه إلى القضاء لملاحقة كل مَن يعتدي على حقوق تلك الفئات، مشدداً على أن تصرف المول التجاري لا يمت للإنسانية بصلة، ويخالف ما نص عليه دليل معايير الوصول الشامل.
وفق “أخبار 24”.