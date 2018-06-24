نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مع بدء قيادة المرأة للسيارة.. “النيابة” تحذر من “جريمة التحرش الجنسي” وتوضح عقوبتها
24/06/2018   9:55 ص

مع بدء قيادة المرأة للسيارة.. “النيابة” تحذر من “جريمة التحرش الجنسي” وتوضح عقوبتها

+ = -
794

أعادت النيابة العامة التحذير من جريمة التحرش الجنسي وتوضيح عقوبة المتحرش، وذلك مع بدء القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي دخل حيّز التنفيذ اليوم (الأحد).

وأكدت النيابة أن جريمة التحرش الجنسي تشمل أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ذات مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء.

وأوضحت أن تلك التصرفات حسب نص المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش، تعتبر جريمة تحرش جنسي إذا صدرت بأي وسيلة بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وفق “أخبار 24”.

وبيّنت النيابة العامة أن مرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

مع بدء قيادة المرأة للسيارة.. “النيابة” تحذر من “جريمة التحرش الجنسي” وتوضح عقوبتها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884991805.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.