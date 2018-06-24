أسرة ببيشة تعثر على ابنها المفقود منذ العيد مصادفةً في جدة

عثرت أسرة في محافظة بيشة أمس (السبت)، على مفقودهم عبيد الشمراني مصادفةً بمحافظة جدة، عقب اختفائه منذ ليلة العيد في ظروف غامضة.
وأوضح أحد أقارب الشاب المفقود أنه عثر عليه مصادفةً خلال مراجعته أحد المستشفيات الخاصة بالقرب من كورنيش جدة، مشيراً إلى أنه لمح المفقود على كورنيش الحمراء ليقرر تغيير مساره وإركابه السيارة وإيصاله لأسرته.
وبيّن قريب المفقود وفقاً لـ “سبق”، أن الشاب عبيد (38 عاماً) الذي يعاني من اعتلالات نفسية فُقد منذ ليلة العيد، بعدما خرج من مسكن الأسرة بمركز تبالة التابع لمحافظة بيشة، قبل أن تفقد الأسرة الاتصال به حتى جرى العثور عليه.