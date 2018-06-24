ثنائي منتخب سويسرا مهددان بالإيقاف بسبب طريقة احتفالهما بعد هدفيهما في مرمى صربيا

يواجه لاعبا المنتخب السويسري جرانيت تشاكا وشردان شاكيري عقوبة الغرامة والإيقاف من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ بسبب طريقة احتفالهما بعد إحراز كل منهما هدفاً في مرمى صربيا، في المباراة التي انتهت بفوز سويسرا بهدفين لهدف ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2018.
وكان كل من تشاكا وشاكيري قد توجها إلى جماهير منتخبي صربيا بعد إحرازهما الهدفين، وأشارا بعلامة النسر وهو رمز ألبانيا، حيث إن اللاعبين من أصول ألبانية كوسوفية، وسبق لوالد تشاكا أن اعتقل من قِبل الحكومة الصربية حينما كان إقليم كوسوفو تابعاً لها.
وطالبت صربيا بمعاقبة اللاعبين اللذين أصبحا مهددين بالحرمان من المشاركة في مباراتين دوليتين مع فرض غرامة مالية عليهما، في الوقت الذي برر فيه قائد المنتخب السويسري ستيفان ليشتشتاينر تصرف زميليه، بأنهما استفزا بسبب تصريحات وزير الخارجية الصربي، والذي تساءل ضد من سيلعب منتخب صربيا؟ ضد كوسوفو أو ألبانيا أو سويسرا؟ في إشارة إلى وجود عدة لاعبين من أصول ألبانية في المنتخب السويسري. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، نفى جرانيت تشاكا أن تكون طريقة احتفاله موجهة لجماهير صربيا، مؤكداً أنه كان يقصد إهداء الهدف لعائلته التي تدعمه في كل وقت، بينما أرجع شاكيري طريقته في الاحتفال إلى المشاعر التي تغمر كل لاعب كرة قدم، وأن ما فعله لا يعدو كونه فرحة بتسجيل هدف الفوز.
يذكر أن المنتخب السويسري يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف البرازيل بنفس رصيد النقاط، ويحتاج للتعادل في مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا من أجل ضمان العبور للدور الثاني.