وثّقت لقطات تليفزيونية اللحظات الأولى لقيادة مجموعة من السيدات لسياراتهن بعدة مناطق في المملكة، بالتزامن مع انطلاق العمل بالأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وعبّرت قائدات المركبات وفقاً لـ”العربية”، عن سعادتهن بتنفيذ الأمر السامي والسماح لهن بقيادة السيارة، مشيرات إلى أن ذلك سيساعدهن على تنفيذ أغراضهن اليومية.
ووصفت إحدى السيدات قيادتها السيارة لأول مرة بشوارع الرياض بالشعور الجميل والغريب في نفس الوقت، مبينةً أن هذا الأمر سيغير الكثير من الأشياء في حياتها، وفي مقدمتها مساعدتها في تنفيذ الأوامر والأغراض اليومية، وتمكينها من مساعدة أسرتها، إلى جانب الذهاب إلى العمل باستخدام سيارتها.
فيما اعتبرت سيدة أخرى في المنطقة الشرقية أن بدء تنفيذ القرار لحظة تاريخية، موجهةً رسالة إلى الجميع بأن المرأة السعودية على قدر المسؤولية.
بدورها، عبّرت سيدة بمدينة الرياض عن سعادتها ببدء تنفيذ القرار، مشددةً على أن السعوديات سيثبتن للعالم أجمع أن المرأة السعودية ليست قادرة فقط على قيادة السيارات، ولكنها قادرة على النجاح في جميع المجالات.