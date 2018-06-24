السفارة السعودية تمنح شاباً تونسياً ووالدته تأشيرتي حج بعد تغريدة له عن “الأخضر” في المونديال

منحت السفارة السعودية شاباً تونسياً ووالدته تأشيرتي حج لهذا العام، وذلك بعد أن وجدت تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” استحساناً وتفاعلاً كبيرين من قِبل الناشطين السعوديين.
وكان الشاب ويدعى “محمد بن قاسم”، عبر في تغريدته عن حبه للمملكة، وأنه وجميع أهل قريته كانوا يتمنون فوز السعودية في منافسات كأس العالم.
وأكد أن ما قاله أحد الإعلاميين التونسيين عقب مباراة السعودية وروسيا وأثار حفيظة السعوديين، لا يمثل الرأي العام التونسي، بل يمثل الرأي الشخصي لذلك الإعلامي. وفق “أخبار 24”.
وكشف الشاب في تغريدة لاحقة أنه تلقى اتصالاً من المسؤولين بالسفارة السعودية بتونس، ومن مدير مكتب الخطوط السعودية، تفيد بمنحه تأشيرتي حج له ولوالدته، مبيناً أن البشرى التي تلقاها أسعدته كثيراً.
وكان الشاب نشر تغريدة سابقة عبر خلالها عن أمنياته بزيارة بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج.
وتفاعلت شركة الخطوط الجوية السعودية مع تغريدة الشاب، مؤكدةً الأمر، ومعبرة عن تمنياتها له ولوالدته برحلة سعيدة إلى المملكة وحجاً مبروراً.
اخواني السعودييين في منكم غاضب على شعب تونس بسبب الاعلامي
هشام الخلصي لكن هوا يمثل نفسه ولا يمثل شعب تونس يعني شعب كله مو مثله
نحن وانتم واحد
والله في قريتي الصغيرة اقسم بالله كنا نتمنى فوز السعودية واندهشنا بالهزيمة
هشام الخلصي انا ليمثلني 🇸🇦🇹🇳
— mhammed (@F7hmayda) ١٨ يونيو ٢٠١٨
بعد تغريدتي الاخيرة
تلاقية اتصال اسعدني كثير من مسؤوليين في السفارة السعودية في تونس
ومن مدير مكتب الخطوط الجوية السعودية في تونس
تم منحي تأشيرتين حجة لي انا وامي العزيزة
شكرا لكم والله فرحت كثير
حفظ الله جميع أهل هذا الوطن العزيز 🇸🇦🇹🇳@KSAembassyTN @Saudi_Airlines
— mhammed (@F7hmayda) ٢٠ يونيو ٢٠١٨
مرحبآ ضيفنا العزيز محمد ، لاشكر على واجب ونتمنى لكم رحلة سعيدة وحجاً مبروراً بإذن الله . نعتز بخدمتكم
— SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) ٢٣ يونيو ٢٠١٨