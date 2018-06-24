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اخبار رياضية > السفارة السعودية تمنح شاباً تونسياً ووالدته تأشيرتي حج بعد تغريدة له عن “الأخضر” في المونديال
24/06/2018   9:48 ص

السفارة السعودية تمنح شاباً تونسياً ووالدته تأشيرتي حج بعد تغريدة له عن “الأخضر” في المونديال

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منحت السفارة السعودية شاباً تونسياً ووالدته تأشيرتي حج لهذا العام، وذلك بعد أن وجدت تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” استحساناً وتفاعلاً كبيرين من قِبل الناشطين السعوديين.

وكان الشاب ويدعى “محمد بن قاسم”، عبر في تغريدته عن حبه للمملكة، وأنه وجميع أهل قريته كانوا يتمنون فوز السعودية في منافسات كأس العالم.

وأكد أن ما قاله أحد الإعلاميين التونسيين عقب مباراة السعودية وروسيا وأثار حفيظة السعوديين، لا يمثل الرأي العام التونسي، بل يمثل الرأي الشخصي لذلك الإعلامي. وفق “أخبار 24”.

وكشف الشاب في تغريدة لاحقة أنه تلقى اتصالاً من المسؤولين بالسفارة السعودية بتونس، ومن مدير مكتب الخطوط السعودية، تفيد بمنحه تأشيرتي حج له ولوالدته، مبيناً أن البشرى التي تلقاها أسعدته كثيراً.

وكان الشاب نشر تغريدة سابقة عبر خلالها عن أمنياته بزيارة بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج.

وتفاعلت شركة الخطوط الجوية السعودية مع تغريدة الشاب، مؤكدةً الأمر، ومعبرة عن تمنياتها له ولوالدته برحلة سعيدة إلى المملكة وحجاً مبروراً.

السفارة السعودية تمنح شاباً تونسياً ووالدته تأشيرتي حج بعد تغريدة له عن “الأخضر” في المونديال

اخبار رياضية
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