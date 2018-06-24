تألق فرقة (أطفال ومواهب) والليلة ستكون ختام صيف #الخرج 39 والسحب على سيارة

ضمن فعاليات عيد وصيف الخرج 2018 والتي تنضمه بلدية محافظة الخرج ببرج الخرج ولمدة مدة عشرة أيام من أول أيام عيد الفطر المبارك ، قدمت اليوم في تاسع أيام عيد الفطر المبارك فرقة أطفال ومواهب الاستعراضية والتي قدمت مجموعة من العروض الإستعراضية وكذلك مجموعة من الالعاب الترفيهية للصغار والمبار والتي حظيت بتفاعل زوار الفعاليات .
هذا وبدأت اللجنة المنظمة بالإستعدادات للختام وتوفير كل السبل لاستمتاع الزوار وكذلك تقديم مجموعة من الجوائز للحضور من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية إضافة إلى خمس تذاكر رحلات لدبي والسحب الكبير للسيارة على شرف رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري والتي حظيت فيها الفعاليات بإسرافه ومتابعته .
وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج وهي عبارة عن ( شاشة ، جهازين جوال ، غسالة ، مكرويف، تذاكر سفر )
وتستضيف الفعاليات في يومها العاشر والختامي فرقة تلاوين بقيادة الكابتن / محمد الشحيني وفرقة أطفال ومواهب .
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