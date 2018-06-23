حقق المنتخب الألماني على نظيره السويدي مساء اليوم السبت فوزاً قاتلاً بهدفين مقابل على ملعب “فيشت” في مدينة سوتشي الروسية، ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة (F) في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.
وتقدم المنتخب السويدي أولا عن طريق المهاجم أولا تويفونين في الدقيقة 32 من الشوط الأول الذي شهد محاولات ألمانية للعودة للمباراة لكن دون جدوى.
وفي الشوط الثاني، سجل الألماني ماركو رويس في الدقيقة 48 هدف التعادل للمباراة التي شهدت طرد مدافع ألمانيا بواتينج، ليأتي لاعب الوسط توني كروس لينقذ ألمانيا من الخروج من البطولة مبكرا ويسجل هدفا قاتلاً في الدقيقة 95 بتصويبة رائعة تحافظ للألمان على حظوظها بمونديال روسيا.
وفق “أخبار 24”.