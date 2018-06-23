هذه المواصفات الكاملة لجهاز آيفون الجديد .. هيكل فولاذي قوي‏

كشفت تقارير إخبارية عن المواصفات الكاملة لما وصفته بـ “أيقونة” هاتف “آيفون” الجديدة، التي من المتوقع أن تتمتع بمزايا جديدة قوية ستعالج أيّ قصور في هاتف “آيفون X” السابق.
ونشر موقع “بي جي آر” التقني المتخصّص ما وصفه بالمعلومات الحصرية الكاملة لهواتف “آيفون” الجديدة، المتوقع أن تطلقها سبتمبر المقبل.
وأوضح الموقع أنه من المخطط أن تطلق شركة “أبل” الأمريكية 3 طرازات جديدة من “آيفون”، التي أبرزها ستكون نسخة من “آيفون X” لم يتم الاستقرار على اسمها ستكون بشاشة من نوع “OLED” بقياس 5.8 بوصة.
كما ستعرض أيضاً هاتف “آيفون X بلس”، الذي سيأتي بشاشة 6.5 بوصة من نوع “OLED” كذلك.
لكن المفاجأة الأبرز، ستكون في هاتف جديد “آيفون” الذي سيكون بشاشة 6.1 بوصة بنوع “LCD”، ولم يتم الاستقرار على اسمه ويتوقع أن يكون ذا سعر متوسط.
وأشار الموقع التقني إلى أنه وصل إلى معلومات كاملة عن الجهاز الأخير من مصادر داخل الشركة الأمريكية، تفيد بأنه سيكون مختلفاً بصورة كبيرة عن النسخ السابقة من “آيفون”.
وقال: سيعتمد الجهاز الجديد على هيكل فولاذي قوي، مستبعداً الهيكل الزجاجي الحالي، الذي تتمتع به هواتف “آيفون” الأخيرة.
كما سيتمتع هاتف “آيفون” المرتقب أيضاً بعدد من مزايا “آيفون X”، مثل خاصية “ترو ديبث” للتعرف على الوجوه المعروفة باسم “فيس آي دي”.
ويتضح من الصور المسرّبة أن “آيفون” الجديد سيكون أوسع قليلاً من الجهة السفلى.
لكن الصدمة قد تكون في أن الكاميرا الخلفية ستكون بعدسة واحدة، ولن تكون ذات عدستين مزدوجة، كما هو الحال في الهواتف السابقة.
ومن المتوقع أن تكشف “أبل” الستار عن هاتفها المرتقب ذي الشاشة الـ 6.1 بوصة في منتصف سبتمبر، على أن تفرج عن النسختين الأخريين من “آيفون” بعدها بأسبوع أو أسبوعين.
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