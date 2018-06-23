تعرف على تطورات حملة وطن بلا مخالف.. ضبط قرابة 1.3 مليون وافد وترحيل 330 ألفاً

أسفرت الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، منذ انطلاقها في 26 صفر 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس الماضي، عن ضبط نحو مليون و280 ألف مخالف بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن نحو 954 ألفاً منهم مخالفون لنظام الإقامة، ونحو 222 ألفاً مخالفون لنظام العمل، وقرابة 104 آلاف مخالفون لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (19507) أشخاص، كما تم ضبط (809) أشخاص لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة. وفق مزمز.
وأشار البيان إلى ضبط 417 مواطناً لتورطهم في نقل وإيواء وافدين مخالفين للأنظمة، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (389) منهم وإخلاء سبيلهم، في حين تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (28) سعودياً.
وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 225 ألف مخالف، وإحالة 180 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 226.5 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 330 ألف مخالف.