أسفرت قرعة كأس العرب للأندية الأبطال، التي سحبت في مدينة جدة بالسعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواجهات نارية للفرق الإماراتية في الجولة الأولى من البطولة، إذ يواجه الجزيرة الإماراتي، النصر السعودي، والعين مع وفاق سطيف الجزائري، أما الوصل فيصطدم بالاتحاد السعودي.
ووفقاً لما أسفرت عنه باقي قرعة البطولة العربية،
الجيش السوري x المريخ السوداني
الأهلي السعودي x المحرق البحريني
النصر السعودي x الجزيرة الإماراتي
العين الإماراتي x وفاق سطيف الجزائري
سلام زغرتا اللبناني x الرجاء المغربي
الهلال السعودي x الشباب العماني
الأهلي المصري x المتأهل من التصفيات
الكويت الكويتي x الإسماعيلي المصري
الاتحاد السعودي x الوصل الإماراتي
القوة الجوية العراقي x اتحاد العاصمة الجزائري
النجم الساحلي التونسي x الرمثا الأردني
الترجي التونسي x المتأهل من التصفيات
الرفاع البحريني x مولودية الجزائر
الزمالك المصري x القادسية الكويتي
الوداد المغربي x أهلي طرابلس الليبي
الصفاقسي التونسي x النفط العراقي
وتشهد البطولة العربية مشاركة 32 نادياً، ومن المنتظر أن تقام خلال الفترة من أغسطس (آب) 2018، وحتى أبريل (نيسان) 2019، بنظام الذهاب والإياب، ما عدا منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور الـ32 التي تنطلق مطلع مايو (أيار) المقبل. وفق “أخبار 24”.
وحسب لائحة البطولة، يجب تواجد 30 لاعباً لكل فريق في البطولة فقط، و5 لاعبين أجانب.
وستقام المباراة النهائية من مباراة واحدة في المغرب.
ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على 6 ملايين دولار، بينما يحصل صاحب الوصيف على 2.5 مليون دولار.