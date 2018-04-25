أكّد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المهاجم السوري عمر السومة كان يتدخل في صلاحيات المدرِّب خلال قيادته للفريق.
وقال ريبروف، في تصريحات صحفية عبر “فوت بوم الأوكرانية”: “السومة كان يعتقد أنّ عليه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة بعد عودته من الإصابة، وهو أمر فني يرجع لي، ولباقي أعضاء الجهاز الفني وليس له على الإطلاق.”
وتابع مدرِّب الأهلي السابق: “السومة لم يكن الهداف الوحيد في الأهلي، لقد كان هناك على الأقل 4 لاعبين سجلوا عشرة أهداف، وهو أمر يُسعد الجهاز الفني كاملًا.” وفق “عاجل”.
وأضاف ريبروف في تصريحاته: “السومة مهاجم مميز ورائع، وسجل أهدافًا كثيرة، والجمهور يحبّه، لكنه تعرض للإصابة، وبعد عودته مرة أخرى، شارك معي، لكنني اضطررت لتغييره في بعض المباريات، وهو الأمر الذي لم يُعجبه مطلقًا.”
واختتم المدرِّب الأوكراني تصريحاته: “علاقتي باللاعب كانت على مستوى دوره مع الفريق، ولم يكن هناك أي خلافات شخصية، ولن يكون هناك لاعب فوق الفريق.”