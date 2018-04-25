أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الاثنين، مواطنين اتهمت النيابة العامة أحدهما بتأييد وتمويل تنظيمات إرهابية كـ”داعش” و”جبهة النصرة” و”صقور العز” السورية، واللذان حوّلا لأحد عناصرها مبالغ مالية، إلى جانب تهمة تصنيع الخمور بالمنزل وترويجها. فيما أدانت المتهم الثاني باجتماعه مع الأول والتستر عليه ومشاركته في التحريض على تأييد تلك التنظيمات الإرهابية.
وارتكب المتهم الأول جريمة المساس بالنظام العام، ومتابعته إصدارات داعش على حسابه بـ “تويتر” وحسابه الآخر على “تليجرام”، إلى جانب إرساله تلك الإصدارات لأصدقائه عبر تطبيق “واتساب”، وتخزينه مقاطع فيديو وصورا إباحية وأخرى مؤيدة لداعش على حاسوبه وجواله، إضافةً إلى شرب المسكر. وفق “أخبار 24”.
فيما اشترك المتهم الثاني مع الأول في تلك الجرائم، إلا أنه تستر عليه، وأعدّ بنفسه رسائل صوتية قلّد فيها “صدام حسين” و”القذافي”، انتقد فيها فعاليات مهرجان أبها عاصمة السياحة العربية، وقام بإرسالها لأصدقائه عبر “واتساب”.
وبناء على ما قدّمه المدعي العام بالنيابة العامة خلال الجلسة الأولى، قضت المحكمة بحد المسكر. إلى جانب عقوبة تعزيرية شديدة رادعة لغيرهما ومنعهما من السفر.